مقابل وديعة دولاية.. مبادرة لتسهيل دخول الطلاب المصريين بالخارج الجامعات المصرية

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، وزارتي الهجرة والتعليم العالي، بإطلاق مبادرة لزيادة نسب قبول الطلاب المصريين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج في الجامعات المصرية مقابل دفع وديعة دولارية يتم استردادها عقب انتهاء الدراسة نهائيا بدون فوائد.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، في اقتراح برغبة، إن الهدف من المبادرة تيسير إجراءات التحاق أبناء المصريين المقيمين في الخارج بالجامعات المصرية والتي تتمتع بسمعة طيبة بين الجامعات العالمية، وذلك من خلال زيادة نسبة القبول في الجامعات المصرية على النسبة المحددة سلفا بـ 5%، ومعادلة الشهادة على الكود المصري مع عمل وديعة دولارية بقيمة تحددها الدولة، بدون فوائد تصرف في آخر مدة الدراسة بالعملة المصرية أسوة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج والتي لاقت نجاحًا كبيرًا.

وتساءلت النائبة ريهام عفيفي، في الاقتراح برغبة، عن إمكانية دمج تنسيق طلاب الثانوية العامة بالداخل والخارج في تنسيق واحد سواء داخل الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة إعمالًا لمبدأ المساواة بين المواطنين، لا سيما وأن هناك اكثر من 5 ملايين أسرة مصرية تعمل بالخليج.

وشددت النائبة ريهام عفيفي، على ضرورة مراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية لمن درس المقررات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية الإماراتية والقطرية.