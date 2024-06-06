13 قرارًا وتوجيهًا من محافظ الجيزة بشأن استعدادات عيد الأضحى المبارك

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لجميع المحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ للتأكد من اتخاذ مختلف الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين.

وبحسب بيان صادر عن "الجيزة"، الخميس، قرر المحافظ أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بجميع المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والبالغ عددها 21 مجزرًا، موجهًا مدير مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لجميع المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة مع الإهتمام بالنظافة الدورية للمجازر؛ حفاظًا على البيئة.

وقرر "راشد"، خلال الإجتماع، حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، باستمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة؛ لتلقي والتعامل الفوري مع بلاغات وشكاوى المواطنين والعمل علي حلها فورًا من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية.

كما وجه المحافظ، هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، وتوفير جميع الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ الجيزة، بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء مع جهاز السرفيس؛ لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، والالتزام بتعريفات خطوط السير المحددة، ومواجهة أية ممارسات خاطئة للسائقين أو أية استغلال للمواطنين.

كما وجه وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على جميع المخابز ومحطات تموين السيارات ومراقبة الأسواق؛ للتأكد من توفير الخبز والمواد البترولية والسلع الغذائية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

ووجه "راشد"، وكيل وزارة الصحة ومدير عام هيئة الإسعاف، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف؛ لاستقبال ونقل أيو حالات مرضية طارئة إلى المستشفيات لتلقي العلاج وتواجد النوبتجيات والأطباء وفرق التمريض خلال إجازة العيد.

وشدد "المحافظ"، على ضرورة التصدي بكل حسم للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعمل دوريات على مدار اليوم لمنع أي حالات تعدي وإزالتها بالمهد.

كما كلف محافظ الجيزة، بضرورة المرور على جميع المعديات والعائمات التي تستخدم في التنقل والتنزه بالنيل والمجاري المائية بالمحافظة؛ للتأكد من سلامتها حفاظاً على أرواح المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على وكيل وزارة الأوقاف، بتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد، وتخصيص مصليات للسيدات وأخرى للرجال، والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة النظافة بمحيطهم.

وكلف "راشد"، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتوفير عددًا من الشباب لتسهيل وتنظيم تواجد المصلين بالساحات الكبيرة وفتح مراكز الشباب والأندية والملاعب لاستقبال الشباب، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالمرور على دور الأيتام والرعاية وكبار السن وتوزيع الهدايا.

ووجه "المحافظ"، بالتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز وإدارة المرور؛ لحل أية مشاكل قد تواجه المواطنين في هذه القطاعات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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