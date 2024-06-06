تفاصيل مؤتمر "الأوقاف" الأول حول السنة النبوية المشرفة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



تطلق وزارة الأوقاف، صباح السبت المقبل، مؤتمرها الأول للسنة النبوية المشرفة، بعنوان: السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي، بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال نور الدين قناوي وأحد منسقي المؤتمر، إن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغ حتى الآن أكثر من 20 بحثًا.

ويشارك في المؤتمر العديد من أساتذة وعلماء الحديث والواعظات، ووصلت حجم الأبحاث التي تم تقديمها 20 بحثا، بناء على ما ذكره الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وجاءت أبرز الأبحاث المقدمة للمؤتمر على النحو التالي:



- حجية السنة المشرفة ومكانتها في التشريع لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

- منزلة السنة المشرفة للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

- السنة النبوية علم له قواعده ورجاله، للدكتور مصطفى محمد السيد أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.



- مراحل تدوين السنة، للدكتور جاد الرب أمين عبد المجيد محمد، أستاذ الحديث وعلومه والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.

- علاقة السنة بالقرآن، للدكتور محمد نصر اللبان أستاذ الحديث المتفرغ بجامعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقًا.

- بيان قوله سبحانه وتعالى: مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، للدكتور صبحي عبدالفتاح ربيع أستاذ الحديث وعلومه ‏بجامعة الأزهر الشريف ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية سابقًا.

- رواية الصحابة للحديث في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم)، للدكتور محمد المتولي على فاضل أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بنات بورسعيد.