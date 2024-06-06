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بيان رسمي من الكهرباء بشأن انقطاع التيار عن أكتوبر والشيخ زايد

01:18 م الخميس 06 يونيو 2024

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في تمام الساعة 8:42 دقيقة صباح اليوم الخميس، خلال عمل الصيانة المبرمجة على الدائرة رقم 1 وادي النطرون/ الشيخ زايد، جهد 220 ك. ف، وأثناء إجراءات إعادة توصيل هذه الدائرة بعد انتهاء أعمال الصيانة، فصلت الدائرة رقم 2 وادي النطرون/ الشيخ زايد جهد 220 ك. ف، مما تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن بعض مناطق في أكتوبر والشيخ زايد وعلى الفور تم استكمال توصيل الدائرة رقم 1 وإعادة الأحمال تدريجيا.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنه تم المرور على الدائرة رقم 2 لمعرفة سبب الفصل حيث تبين أن سبب الفصل يرجع إلى مرور عائق (شاحنة مرتفعة) أسفل الوجه السفلي من الدائرة مما أدى إلى قطع بالموصل في منتصف المسافة بين البرجين 1 و2، وتم توصيل التيار الكهربائي وتراوح زمن انقطاع التغذية الكهربائية مابين 13 دقيقة إلى 48 دقيقتين.

الشيخ زايد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكتوبر التغذية الكهربائية
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