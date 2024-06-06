توجيه من محافظ الجيزة بشأن أجرة المواصلات قبل عيد الأضحى 2024

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13 قرارًا وتوجيهًا من محافظ الجيزة بشأن استعدادات عيد الأضحى المبارك

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه "راشد"، بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء مع جهاز السرفيس؛ لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، والالتزام بتعريفات خطوط السير المحددة، ومواجهة أية ممارسات خاطئة للسائقين أو أية استغلال للمواطنين.

ووجه "المحافظ"، وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على جميع المخابز ومحطات تموين السيارات ومراقبة الأسواق؛ للتأكد من توفير الخبز والمواد البترولية والسلع الغذائية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

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