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تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ بمفتي كازاخستان

12:23 م الخميس 06 يونيو 2024
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كتب- نشأت علي:


وأعرب المستشار "عبد الرازق" خلال اللقاء عن سعادته بهذه الزيارة، والتي تأتي على هامش زيارته لكازاخستان في إطار حرص مصر على تطوير علاقاتها الثنائية مع كازاخستان في كل المجالات، وذلك استنادًا إلى علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة بينهما.

من جانبه، رحب المفتي العام بجمهورية كازاخستان بزيارة رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن الشكر والامتنان لما تقدمه مصر ومؤسساتها الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير ودعم للجانب الكازاخي، سواء عبر المنح للطلبة الكازاخ للدراسة في الأزهر الشريف أو عبر إيفاد مبعوثي الأزهر الشريف أو عبر الدورات التدريبية للأئمة ورجال الدين.

وأشاد المفتي العام بجمهورية كازاخستان بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، وذلك لدورها في نشر الوسطية الإسلامية.

حضر اللقاء كل من: المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والسفيرة ابتسام رخا سفيرة جمهورية مصر العربية بكازاخستان، والنواب محمد شوقي العناني، وجمال عبد الظاهر، ومجدى سليم أعضاء مجلس الشيوخ.

رئيس مجلس الشيوخ مفتي كازاخستان كازاخستان
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