عيد الأضحى 2024.. محافظ الجيزة يوجه بمنع التعديات على الأراضي الزراعية

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان صادر عن "الجيزة"، الخميس، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لجميع المحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ للتأكد من اتخاذ مختلف الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين.

ووجه "راشد"، وكيل وزارة الصحة ومدير عام هيئة الإسعاف، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف؛ لاستقبال ونقل أية حالات مرضية طارئة إلى المستشفيات؛ لتلقي العلاج، وتواجد النوبتجيات والأطباء وفرق التمريض خلال إجازة العيد.

وشدد "المحافظ"، على ضرورة التصدي بكل حسم؛ للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء، وعمل دوريات على مدار اليوم؛ لمنع أية حالات تعدي وإزالتها بالمهد.

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