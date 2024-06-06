محافظ الجيزة: حالة وحيدة لإقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية في الشوارع

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقرر "راشد"، حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، باستمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة؛ لتلقي والتعامل الفوري مع بلاغات وشكاوى المواطنين والعمل علي حلها فورًا من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية.

كما وجه المحافظ، هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، وتوفير جميع الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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