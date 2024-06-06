توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن المعديات والعائمات خلال عيد الأضحى 2024

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان صادر عن "الجيزة"، الخميس، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لجميع المحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ للتأكد من اتخاذ مختلف الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين.

وشدد "راشد"، بضرورة المرور على جميع المعديات والعائمات التي تستخدم في التنقل والتنزه بالنيل والمجاري المائية بالمحافظة؛ للتأكد من سلامتها حفاظاً على أرواح المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، على وكيل وزارة الأوقاف، بتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد، وتخصيص مصليات للسيدات وأخرى للرجال، والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة النظافة بمحيطهم.

وكلف "راشد"، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتوفير عددًا من الشباب لتسهيل وتنظيم تواجد المصلين بالساحات الكبيرة وفتح مراكز الشباب والأندية والملاعب لاستقبال الشباب، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالمرور على دور الأيتام والرعاية وكبار السن وتوزيع الهدايا.

ووجه "المحافظ"، بالتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز وإدارة المرور؛ لحل أية مشاكل قد تواجه المواطنين في هذه القطاعات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

اقرأ أيضًا:

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

محور أحمد عرابي الجديد.. من كوبري 15 مايو وشارع أحمد عرابي لـ"اكتوبر وزايد" في دقائق

6 صور أرضية وجوية ترصد رصف وتطوير 6 طرق حيوية بـالجيزة

يقضي على الكثافات المرورية.. تطوير ورصف طريق "المريوطية فيصل" بـ"الجيزة" - فيديو

محافظ الجيزة: رصف وتوسعة طريق المريوطية من شارع فيصل لـ "كوبري الصحابة"

7 صور ترصد رصف شارع الشيشيني في الهرم بـ"الجيزة"

36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024