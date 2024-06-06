اختبارات وشروط مهمة.. تفاصيل تقديم مدارس التمريض التابعة للصحة

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، التابعة للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، للعام الدراسي الجديد.

وتتضمن تلك الشروط:

- حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس عام التقدم.

- أن يكون الطالب من نفس المحافظة الحاصل منها على تلك الشهادة، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة.

- دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة بحيث لا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد عن 25 إلى 30 طالبًا وطالبة.

- ضرورة تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة مصدق عليه من ولي الأمر

- إقرارات أخرى التي تضمن كامل التفرغ للدراسة.

- القبول بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

اختبارات مهمة

كما أشارت الوزارة في خطابها إلى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، إلى عدد من الاختبارات المهمة، تشمل:

- الإملاء في اللغة العربية.

- القدرات ويشمل امتحانا تحريريا وشفهيا في اللغة الإنجليزية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة اجتياز كل مادة.

- اجتياز كشف الهيئة الذي يتضمن (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي نفسي، وقوة الملاحظة، واللباقة في الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل، والمعلومات العامة).

- الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله، والمظهر العام، وسلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن.

وأوضحت الوزارة أنه يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة، وذلك بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة (نظر، وباطني، واختبار مخدرات، ولياقة طبية للوظيفة) ويكون موضحا به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثيا.

ولا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق، وإعلان النتيجة، وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده المديريات والجهات التابعة المختصة، ولا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل، حيث لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.