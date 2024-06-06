توقيع بروتوكول تعاون بين البيئة ونقابة الصحفيين لرفع الوعي بالقضايا البيئية

كتب- محمد نصار:

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والنقابة لنشر وتطوير الوعي البيئي لمواجهة المشكلات البيئية المعاصرة وتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال نشر الوعي البيئي من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية لتحقيق الهدف البيئي المنشود.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن الوزارة تلتزم وفقًا لبنود البروتوكول بتنظيم صالون ثقافي بنقابة الصحفيين يتم اختيار موضوعه من قبل اللجنة المعينة لإدارة البروتوكول، ويتم تسجيل وتوثيق الصالون الثقافي ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة البيئة، وإعداد برامج تدريبية في الموضوعات البيئية المختلفة، وتنفيذ ندوات وورش عمل شهرية للصحفيين عن الموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات الوطنية والعالمية، وتنظيم رحلات ميدانية للصحفيين لزيارة محميات المنطقة المركزية، وإعداد الدراسات الخاصة بتحويل مبنى نقابة المهن الصحفية إلى مبنى أخضر صديق للبيئة وذلك من خلال الخبراء بوزارة البيئة.

واتفق الطرفان على التنسيق لتنفيذ حملات إعلامية بيئية مختلفة في الموضوعات البيئية المختلفة، وإعداد ملفات علمية للموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات البيئية لنشر موضوعات وحوارات صحفية بمختلف الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية.

ومن جانبه أكد خالد البلشي، أن نقابة الصحفيين تلتزم بتقديم الدعم اللوجستي والقاعات الخاصة بنقابة الصحفيين لتنفيذ برامج تدريبية لشباب الصحفيين لبناء كوادر صحفية تتخصص في الصحافة البيئية وتأهيلها في مجال التوعية البيئية، وتنظيم الصالون الثقافي ودعوة كبار الكتاب، حيث سيشارك به قيادات وخبراء وزارة البيئة، مع القيام بالتغطيات الإعلامية للموضوعات البيئية وتقديم المبادرات والأفكار حول إطلاق حملات إعلامية وصحفية؛ لنشر الوعي والثقافة البيئية في المجتمع، من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.