"نقل الكهرباء": عودة التيار تدريجيًا لأكتوبر والشيخ زايد

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس إيهاب عطية، رئيس منطقة القاهرة لنقل الكهرباء التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، عودة التغذية الكهربائية تدريجيًا إلى مناطق أكتوبر والشيخ زايد التي شهدت انقطاعات مفاجئة، نتيجة خروج إحدى الدوائر.

وأكد "عطية"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، الخميس، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المهندس طارق عبد الشافي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بشأن عودة التيار الكهربائي تدريجيًا منذ دقائق.

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