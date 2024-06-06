تجربة مبادرة "صحة المرأة" ضمن جلسات مؤتمر "صحة أفريقيا".. ماذا حققت؟

كتب- أحمد جمعة:

شاركت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة برئاسة الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام بطب عين شمس ورئيس المبادرة، في أعمال المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي صحة أفريقيا Africa Health ExCon" الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال المؤتمر، شاركت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في جلسة نقاشية حول صحة المرأة والتعاون الإقليمي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد حجازي، نائب رئيس المبادرة، والدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة.

ناقشت الجلسة قيمة البيانات والأبحاث والخطط والمبادرات المستقبلية لصحة المرأة. شارك في هذه الجلسة عدد من كبار قادة الرأي وقيادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب العديد من الشخصيات المرموقة، وممثلون عن الجامعات والسفارات والوزارات.

وتعليقًا على المشاركة في المؤتمر، قال الدكتور هشام الغزالي، إن المؤتمر يمثل أهم منصة أفريقية للصحة العامة والمبادرات والاجتماعات التي من شأنها تطوير منظومات الرعاية الصحية في دول القارة التي لا تزال في حاجة ماسة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من مليار مواطن أفريقي في جميع أنحاء القارة.

وأضاف: "ناقشنا خلال المؤتمر موضوعات هامة حول صحة المرأة والتعاون الإقليمي، كما استعرضت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ما تمكنت من تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، وهي إنجازات غير مسبوقة للعناية بصحة المرأة المصرية على هذا المستوى المتكامل، حيث قدمت المبادرة خدماتها لأكثر من 21 مليون سيدة مصرية منذ انطلاقها قبل 5 سنوات، كما تواصل المبادرة دورها الداعم لصحة المرأة المصرية من خلال تقديم العلاج المجاني للمريضات طبقًا لأرقى البروتوكولات العالمية، حيث نلقى كل الدعم من وزارة الصحة ومؤسساتها التابعة وعلى رأسها وزير الصحة".

وأشار "الغزالي"، إلى أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة استعرض تجربتها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، والتأكيد على استمرار التعاون مع المؤسسات الصحية الأفريقية في محاولة لتشكيل تحالف صحي أفريقي غير مسبوق.