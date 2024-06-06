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قرار جمهوري.. تعيين 4 أعضاء جدد بمجلس أمناء التحالف الوطني

11:00 ص الخميس 06 يونيو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 186 لسنة 2024، بتعيين التالية أسماؤهم، أعضاءً بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس، على أن يعين ذوي الخبرة، لمدة أربع سنوات:

1- المهندس خالد محمود عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق.

2- الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

3- فاطمة سيد أحمد، عضوة الهيئة الوطنية للصحافة.

4- الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس أمناء التحالف الوطني قرار جمهوري
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