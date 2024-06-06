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BBC

نشرة التوك شو| تأثير انقطاع الكهرباء على أسعار الدواجن وموعد تشغيل محطة الضبعة

02:00 ص الخميس 06 يونيو 2024

أسعار الدواجن

تطبيق مصراوي

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كتبت -داليا الظنيني:


تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي

20% زيادة.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف تأثير قطع الكهرباء على ارتفاع الأسعار


كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًاP بسبب خطة تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في قطاع الدواجن بسبب تخفيف أحمال الكهرباء.


بقدرة 4800 ميجاوات.. موعد تشغيل محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء


قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم الاعتماد بنسب بسيطة على الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري في عمليات توليد الكهرباء في مصر، مؤكدا العمل على زيادة نسب مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة في منظومة توليد الكهرباء الفترة القادمة.



متحدث "البترول": الحكومة وضعت خطة لتأمين احتياجات الكهرباء


قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ارتفاع درجات الحرارة يسبب تزايد الكميات المستهلكة من محطات توليد الكهرباء والتي وصلت إلى حوالي 135 ألف متر مكعب من الغاز المكافئ يوميًا



البابا تواضروس: "محمد مرسي تحدث معي بالقصر لمدة ساعة في كلام بلا معنى"

كشف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سبب مبادرته بالاتصال بشيخ الأزهر من أجل مقابلة الرئيس محمد مرسي



متحدث البترول يكشف أسباب تخفيف أحمال الكهرباء ساعة زيادة أمس


قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول تمد وزارة الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، مشيرًا إلى أن الكهرباء تستهلك 60% من إنتاج الغاز، وعند زيادة الأحمال الكهربائية يتم تغذية المحطات بكميات أكبر من الغاز والمازوت



أسعار الدواجن انقطاع الكهرباء موعد تشغيل محطة الضبعة
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