حدث ليلًا|موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد وتحذير من الأرصاد بشأن ذروة الموجة الحارة

وزير العمل يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال فلسطين والأراضى

"الجيزة"" ضبط 10 سيارات سرفيس تقوم بتقطيع المسافات على هذه الخطوط

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد

كشف الكاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وكواليس اختيار الوزراء لتولي الحقائب الوزارية.

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توجيه عاجل من غرفة السياحة بشأن رد مبالغ جدية الحجز لموسم الحج 2024 - مستند

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه بشأن رد مبالغ جدية الحجز لموسم الحج 2024 للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام في قرعة الحج السياحي ولم يتم استلام جدية الحجز الخاصة بهم من بنك مصر حتى الآن، فإنه يجب ردها للمواطنين من خلال موقع الغرفة.

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خذوا حذركم.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الخميس 6 يونيو والجمعة 7 يونيو، يشهدان ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

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"معلومات الوزراء": التقارير المزيفة تنتشر بسرعة 10 مرات عن الحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجدوا أن الأخبار المزيفة يمكن أن تنتشر بسرعة تصل إلى 10 مرات أسرع من التقارير الحقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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تلاحم وطني.. "الأوقاف": الكنيسة الإنجيلية تشتري صكوك أضاحي بـ 170 ألف جنيه

أعلن الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الكنيسة الإنجيلية أسهمت من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمبلغ 170 ألف جنيه في مشروع صكوك الأضاحي لهذا العام 1445هـ اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024م.

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نقلة نوعية بوسائل المواصلات..27 صورة ترصد أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

نشرت وزارة النقل، فيديو وصور أثناء تنفيذ أعمال مشروع مونوريل شرق النيل، مُعلقة :"نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر، لازم نشوف الفيديو والصور دي بتقدير كبير لمجهود المصريين".

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مدبولي يؤكد أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته بمختلف القطاعات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة .. مشيرا إلى أن الدولة لاتزال تضع هذا الملف على رأس الأولويات.

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توجيهات مهمة لوزير التموين خلال عيد الأضحى بشأن المخابز والسلع التموينية وشوادر اللحوم

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كتابًا دوريًّا لتنظيم عمل الإدارات والمديريات، والرقابة على كل الأنشطة التموينية والتجارية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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مصر تتصدر المشاركات.. 280 ترشيحًا من 35 دولة لجائزة الشيخ حمد للترجمة

أعلن المكتب الإعلامي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، انتهاء لجنة تسيير الجائزة من عملية الفرز الأولي للترشيحات التي تقدمت للجائزة في موسمها العاشر لعام 2024.

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رؤية مصر 2023.. "الأزهر" يدشن وحدة للاستدامة البيئية - تفاصيل

أعلن الأزهر الشريف، إطلاق مشروع وحدة للاستدامة البيئية للأطفال والشباب وبالأخص المرأة وذوي الهمم، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وإشراف عام الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رئيس مكتب دعم الابتكار وريادة الأعمال.

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كان متهالكًا.. صورة ترصد تطوير طريق التنمية المحلية بالبدرشين

نشرت محافظة الجيزة، صورة ترصد طريق مركز التنمية المحلية بالبدرشين بعد تطويره، معلقة :"طريق مركز التنمية المحلية بالبدرشين قبل وبعد".

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حالة الطقس غدا.. "الأرصاد": موجة حارة وشبورة ورياح بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 6 يونيو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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