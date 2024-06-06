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البابا تواضروس: سألنا مرسي عن 30 يونيو قال "عادي يوم وهيعدي"

12:51 ص الخميس 06 يونيو 2024

البابا تواضروس الثانى

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تفاصيل لقائه مع الرئيس محمد مرسي يوم 18 يونيو عام 2013.

وقال البابا خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "سألناه ماذا سيحدث يوم 30 قالي أبدًا هيجي يوم 30 وبعد 1 و2 وخلاص ولا حاجة هتحصل". وأضاف: "شعوري الشخصي في هذه اللحظة واعتقد أيضًا شعور فضيلة الإمام، أن محمد مرسي مغيب تمامًا عما يحدث في الشارع".

وتابع: "إحنا نتعامل مع الناس ونشعر بالغليان في الشارع لكن هو لم يكن يشعر أبدًا بذلك، وأدركت أنه لا فائدة من الحديث معه".

البابا تواضروس الثانى الرئيس محمد مرسي الإعلامي الدكتور محمد الباز
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