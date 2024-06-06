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BBC

تصل لـ 4 درحات.. "الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

04:00 ص الخميس 06 يونيو 2024
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    طقس شديد الحرارة
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    طقس شديد الحرارة
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    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديدة الحرارة
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    طقس شديدة الحرارة
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    طقس شديد الحرارة في أسوان
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    طقس شديد الحرارة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة بعد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الفترة السابقة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس تشهد اعتبارًا من السبت 8 يونيو 2024 انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس السبت القادم، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

ووفق بيان "الأرصاد"، يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

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