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BBC

"متزوج ومعندوش أولاد".. شقيق ضحية "أسانسير" الإسكندرية يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته

12:05 ص الخميس 06 يونيو 2024

عازف الساكسفون محمد علي

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف نصر علي نصر، الشقيق الأكبر لضحية أسانسير الإسكندرية، عن اللحظات الأخيره لوفاة شقيقه قبل وقوع الحادث.

وأضاف "علي نصر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، قائلًا: أخويا استقل المصعد وكان متواجد معه سيدة فاضلة لديها طفلين وفجأه مولد الكهرباء المسئول عن تشغيل الأسانسير تعطل بين الدور التاسع والعاشر، وأخويا حاول إخراج الأم وأولادها بمساعدة حارس العقار.

وتابع: أخويا متجوز ومعندوش أولاد ولما سقط من الأسانسير كان طالع شقته في الدور الـ١٩، وحاول يخرج من الأسانسير رجليه فلتت وسقط في بئر الأسانسير من الدور العاشر.

وشدد على ضرورة وجود إجراءات احترازية فى حالات الطوارئ؛ لصيانة الأسانسيرات والحفاظ على سلامة الأرواح.

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