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أسماء وأماكن الحجاج والأتوبيسات.. توجيه مهم من "السياحة" بشأن موسم الحج 2024

08:00 ص الخميس 06 يونيو 2024

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كتب- محمد أبو بكر:

شدتت وزارة السياحة والآثار، على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج البري 2024، باتباع عدد من التعليمات؛ لضمان نجاح الموسم.

وبحسب خطاب أرسلته "الوزارة" لـ"غرفة السياحة"، وحصل "مصراوي" على نسخة منه، فإن التعليمات جاءت كالآتي:

- التنبيه على مشرفي الشركات السياحية القادمة بأكثر من مركبة سياحية بضرورة الالتزام بأماكن وأسماء الحجاج والأتوبيسات طبقًا لكشف الأمن العام، ووضع لافتة بأسماء الحجاج في مقدمة الأتوبيس لتسهيل الأمر على الحجاج.

- التأكيد على الشركات السياحية الناقلة للحجاج بضرورة استلام إذن الإفراج الحمركي لكل مركبة من الجمارك بعد استلام استمارة 126؛ نظرًا لوصول العديد من الأتوبيسات بميناء نويبع البحري بدون، وذلك حرصًا على نقل الحجاج دون أية عقبات.

وتابعت "السياحة"، على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج البري 2024، اتخاذ ما يلزم.

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