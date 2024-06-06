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"حلوان الأهلية": بدء القبول فى برنامج "الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا"

01:00 ص الخميس 06 يونيو 2024

جامعة حلوان الأهلية

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كتب- عمر صبري:

أعلن جامعة حلوان الأهلية بدء القبول فى برنامج اللغات والترجمة تخصص "الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا" بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وذلك بعد أن وافق مجلس الجامعات الأهلية على بدء الدراسة في البرنامج.

ويمنح البرنامج الخريج درجة الليسانس فى الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا.

ويسعى البرنامج إلى إعداد كوادر مؤهلة أكاديميا ومهنيا في مجال اللغة الإنجليزية والترجمة، وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي ومجال البحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال تقديم مقررات دراسية متميزة وفقا لمعايير الجودة العالمية وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الترجمة المتخصصة، وتدعيم علاقات الشراكة مع الهيئات المحلية والدولية في مجال الترجمة.

كما يسعى البرنامج أيضا إلى توثيق الروابط والتبادل الثقافي والعلمي مع الجامعات الأخرى.

ويتميز خريج البرنامج بالقدرة على الاستخدام الدقيق للغة الإنجليزية وإتقانها، والفهم والتعبير والترجمة. كما يجيد ترجمة النصوص المتخصصة باستخدام الوسائل التكنولوجية والتقنيات المستحدثة بكفاءة ودقة.

ويكتسب خريج البرنامج مجموعة من المهارات الشخصية والعملية التي تؤهله لمتطلبات سوق العمل.

جامعة حلوان الأهلية برنامج اللغات والترجمة الترجمة في اللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا مجلس الجامعات الأهلية
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