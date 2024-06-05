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BBC

20% زيادة.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف تأثير قطع الكهرباء على ارتفاع الأسعار

10:41 م الأربعاء 05 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًاP بسبب خطة تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في قطاع الدواجن بسبب تخفيف أحمال الكهرباء.

وقال "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إنه حدث نفوق لكميات كبيرة من الدواجن؛ نتيجة عدم قدرة المربين على توفير مولدات كهربائية.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: نعمل في جزر منعزلة ولا بد من وجود نقاش، وتنسيق قبل اتخاذ أي قرار ورؤية سلبياته وإيجابياته.

واستكمل ثروت الزيني: علشان نوفر الدولار من تخفيف الأحمال سنضطر إلى استيراد الدواجن بالدولار من الخارج؛ لنفوق عدد كبير منها بسبب خطة تخفيف الأحمال في ظل ارتفاع الحرارة.

واختتم: الأسعار قبل تخفيف الأحمال كانت وصلت إلى 77 جنيهًا للدواجن البيضاء في المزرعة، ولكن بعد نفوق عدد كبير منها وصلنا إلى 90 جنيه من المزرعة وبالتالي ارتفعت الأسعار إلى 20%".

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