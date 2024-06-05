التشكيل الوزراي الجديد.. أمين تحالف الأحزاب: هناك وزراء غير قادرين على الاستمرار في مناصبهم

كتب-عمرو صالح:

أكد المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا أن إستقالة الحكومة الحالية وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة كان متوقعا، مشيرا إلى أن هناك البعض من الوزراء أدوا ما عليهم و أنجزوا ما يتعدى من 90% من الملفات التي تسلموها.

وأضاف مطر خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي، أن حكومة مصطفى مدبولي قامت بدورها بكل تفاني خلال أزمة كورونا حيث شاهدنا أمام الملأ دول كثيرة في العالم أفنيت متاجرها وعانت من نقص كبير بسلاسل الإمدادات الغذائية وفي مصر لم نشعر بأي نقص في أي سلعة مما يؤكد نجاح خطط الحكومة في التعامل مع الأزمة.

وأوضح مطر أن الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة لم يكن بسبب تقصيرات أو تقاعسات من الوزراء مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على خارطة العالم الاقتصادية وأشعلت معدلات التضخم بمختلف إقتصاديات العالم.

ولفت مطر إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

واختتم مطر حديثه مشيرا إلى أن تغيير الوزراء هو سنة الحياة ويندرج تحت عدة أسباب من بينها عدم قدرة الوزير على الإستمرار ربما لأسباب شخصية وليس لأنه لم يوفق

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