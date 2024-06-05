مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد

كتب-عمرو صالح:

كشف الكاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وكواليس اختيار الوزراء لتولي الحقائب الوزارية.

وقال بكري خلال تصريحاته لمصراوي، إنه من المتوقع أن يخرج التشكيل الوزاري الجديد مطلع الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن تغيير بعض الوزراء لا يعني عدم توفيقه بل هناك منهم من اعتذر عن الاستمرار لظروفه الخاصة.

وأضاف بكري قائلا: نأمل أن تأتي لنا الحكومة الجديدة ببرنامج جديد من شأنه أن يلبي تطلعات المواطنين بالشارع ويحقق الحياة الكريمة التي يحلم بها كل إنسان بسيط تكمن في الصحة والتعليم والمسكن مشيرا إلى أن جموع المصريين في حالة ترقب شديد للحكومة الجديدة.

اقرأ أيضا:

بيان من هيئة الدواء بشأن التسعيرة الجبرية للأدوية.. ومهمة "لجنة المراجعة"

بيان جديد من الكهرباء والبترول بشأن مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال-تفاصيل

لميس الحديدي عن زيادة فترات تخفيف أحمال الكهرباء: "هوَّه فيه فلوس ولَّا مفيش؟!"