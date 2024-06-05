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مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد

09:52 م الأربعاء 05 يونيو 2024

مصطفى بكري الإعلامي والنائب البرلماني

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كتب-عمرو صالح:

كشف الكاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وكواليس اختيار الوزراء لتولي الحقائب الوزارية.

وقال بكري خلال تصريحاته لمصراوي، إنه من المتوقع أن يخرج التشكيل الوزاري الجديد مطلع الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن تغيير بعض الوزراء لا يعني عدم توفيقه بل هناك منهم من اعتذر عن الاستمرار لظروفه الخاصة.

وأضاف بكري قائلا: نأمل أن تأتي لنا الحكومة الجديدة ببرنامج جديد من شأنه أن يلبي تطلعات المواطنين بالشارع ويحقق الحياة الكريمة التي يحلم بها كل إنسان بسيط تكمن في الصحة والتعليم والمسكن مشيرا إلى أن جموع المصريين في حالة ترقب شديد للحكومة الجديدة.

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