نقلة نوعية بوسائل المواصلات..27 صورة ترصد أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

وزير العمل يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال فلسطين والأراضى

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت وزارة النقل، فيديو وصور أثناء تنفيذ أعمال مشروع مونوريل شرق النيل، مُعلقة :"نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر، لازم نشوف الفيديو والصور دي بتقدير كبير لمجهود المصريين".

وقالت "النقل"، بحسب بيانها، الأربعاء، أن المشروع يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

وأضافت "الوزارة": يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

وتابعت: سيساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وأكملت "النقل": المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة)

وأشارت "الوزارة"، إلى أن المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى ويتميز بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات الى حد كبير.

واستطردت وزارة النقل، أن المونوريل يتميز بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أية أجزاء من الشارع، وهو الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

اقرأ أيضًا:

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

محور أحمد عرابي الجديد.. من كوبري 15 مايو وشارع أحمد عرابي لـ"اكتوبر وزايد" في دقائق

6 صور أرضية وجوية ترصد رصف وتطوير 6 طرق حيوية بـالجيزة

يقضي على الكثافات المرورية.. تطوير ورصف طريق "المريوطية فيصل" بـ"الجيزة" - فيديو

محافظ الجيزة: رصف وتوسعة طريق المريوطية من شارع فيصل لـ "كوبري الصحابة"

7 صور ترصد رصف شارع الشيشيني في الهرم بـ"الجيزة"

36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024