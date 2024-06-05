جراحات التجميل بعد الولادة.. ثلاث جراحات تجميلية تختارها المرأة بعد نهاية الرضاعة

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بعد الحمل، قد تلاحظ النساء العديد من التغييرات الجسدية، لذلك يزداد الطلب على الجراحة التجميلية بعد إنتهاء فترة الرضاعة. تعتبر زيادة الوزن أثناء الحمل من أكبر المشاكل التي تواجه النساء. إن التغيرات الجسدية في الجسم تمثل تحديًا لكثير من النساء نفسياً وصحيا فتلجأن إلى العمليات التجميلية. تلجأ بعض النساء إلى طرق مثل شد البطن وشفط الدهون وتجميل الثديين بعد الحمل.

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1. جراحة شد البطن

قد تحدث تغيرات على مستوى البطن مع الحمل والولادة. قد لا تعود الزيادة في أنسجة الجلد التي تتطور مع نمو الرحم أثناء الحمل إلى حالتها الأصلية بعد الولادة، كما قد يظهر الترهل في هذه المنطقة. ليس فقط في الجلد، ولكن أيضًا في الأنسجة الدهنية تحت الجلد نتيجة لتجمّع الدهون في هذه المنطقة أثناء الحمل. بعض هذه التشوهات لا يمكن معالجتها عن طريق تتبّع حمية أو ممارسة الرياضة بعد الولادة لأن الحمل قد يضعف عضلات جدار البطن، وقد يصل الأمر حتى الانفتاق. لذلك قد تكون جراحة شد البطن حلاً أفضل في هذه الحالات. بهذه الجراحة التجميلية التي تترك أثراً بسيطا يشبه أثر العملية القيصرية وتُخفيه الملابس الداخلية، يمكن إزالة الجلد الزائد والأنسجة الدهنية التي تسبب التورم تحت الجلد.

هل يمكن إجراء عملية شد البطن لعلامات التمدد؟

بسبب التمدد المفرط لجلد البطن، قد تظهر علامات تمدد عميقة في البطن ويفقد الجلد مرونته. في مثل هذه الحالات يفضل شد البطن للتخلص من الجلد المشوه. من أجل إجراء هذه العملية، يجب أن يكون هناك ترهل واضح في البطن. لأنه عند إزالة الأجزاء المشدودة، من المهم أن يكون الجلد المتبقي مرنًا لتغطية تلك المنطقة. بمعنى آخر، يمكن إزالة علامات التمدد على البطن بقدر ما يسمح به الجلد المتبقي. إذا تمت إزالة الكثير من الجلد، فقد يواجه الشخص صعوبة في الانحناء إلى الأمام. إذا تم إجراء هذه الجراحة دون ترهل الجلد في البطن، فقد لا يلتئم الجرح أو قد تتشوه السرة. لذلك ننصح بشدّة اللجوء إلى مراكز طبية متمرسة وذات خبرة في مجال الجراحات التجميلية.

هل يمكن إجراء عملية شد البطن في الصيف؟

يعد وقت الجراحة من أكثر الأمور المثيرة للفضول حول عملية شد البطن. يمكن إجراء العملية في الصيف لكن يجب ألا تتعرّض الندبة إلى أشعة الشمس بشكل مباشر. كما يجب تفادي السباحة إلى أن يلتئم الجرح تماماً. إذا كانت هناك حاجة لارتداء مشد بعد الجراحة، فمن الأفضل تفادي التعرض للشمس أو السباحة إلى حين التعافي الكامل من العملية، لأن استخدام الكورسيهات في الصيف قد يكون له عواقب سلبية بسبب الحرارة والعرق.

انتبهي لهذه الأمور بعد عملية شد البطن

يمكن للمريض أن يأكل ويمشي بعد 3 أو 4 ساعات من الجراحة، ويغادر المستشفى في اليوم التالي.

بعد عملية شد البطن، يحتاج الناس إلى ارتداء مشد (كورسيه) ليلا ونهارا لمدة ثلاثة أسابيع. بعد نهاية هذه المدّة، يكفي لبسه خلال النهار، إلى أن يسمح الطبيب بإزالته تماما.

بعد العملية، يُنصح بالاستلقاء جانبًا في وضعية الجنين بدلاً مع من الاستلقاء على الظهر بسبب التوتر في مناطق البطن.

قد تزيد الحركات المفاجئة، ورفع الأشياء الثقيلة، وممارسة الرياضة من الضغط داخل البطن. الشيء الذي قد تؤدي إلى فتح الغرز الموضوعة لتقوية الجدار الداخلي للبطن. من المهم توخي الحذر أثناء الانحناء لمدة شهرين إلى 3 أشهر بعد الجراحة، وعدم رفع الأحمال الثقيلة وعدم إجهاد عضلات البطن أثناء ممارسة الرياضة.

بمجرد إزالة الضمادات، يمكن للمريض الاستحمام. إذا تم استخدام مشد بدلًا من الضمادة، فلا بأس من الاستحمام في اليوم التالي بعد العملية. من المهم حماية شق الجراحة من الماء الساخن.

لا ينصح بالقيام بتمارين البطن في الأسابيع الستة الأولى بعد العملية، خاصة إذا تم التدخل على مستوى عضلات البطن. ينصح بالمشي بشكل خاص بعد عملية شد البطن.

في عملية شد البطن، يتم استخدام غرز عادية من الداخل ويتم استخدام غرز ذاتية الذوبان في الخارج. لتقليل الندبات، ينصح باستخدام الكريمات إبتداء من الأسبوع الثاني بعد الجراحة. يمكن إستخدام كريمات الكورتيزون والسيليكون حسب البنية الجلدية للمريض. يجب استخدامها مرة أو مرتين في اليوم لمدة شهرين بعد عملية شد البطن.

الشفاء التام بعد عملية شد البطن قد يستغرق بين 3 إلى 9 أشهر حسب بنية المريض. بعد العملية، يستغرق شفاء الشق من 10 إلى 15 يومًا، ويجب إنتظار 3 أو 4 أشهر حتى يأخذ البطن شكله النهائي.

2. شفط الدهون

خلال الحمل، تتكون رواسب الدهون في الوركين والركبتين وداخل الساقين وحول الخصر والذراعين، وقد لا تساعد التمارين والنظام الغذائي في التخلّص منها. في هذه الحالات، يمكن التخلص من الدهون الزائدة بطريقة موضعية عبر شفط الدهون. من خلال هذه الجراحة التي يتم إجراؤها بدون ندبات عبر شقوق أصغر من 1 سم، يمكن تدمير رواسب الدهون بشكل دائم وسحبها خارج الجسم. يجب أن يتّبع نظاما غذائيا صحيّاً، ويكتسب عادات رياضية منتظمة، وأن يحرص على عدم فقدان الوزن أو اكتسابه بشكل متكرر. من أهمّ العوامل المأخوذة بعين الإعتبار قبل العملية نذكر مرونة جلد المريض ووزنه. الغرض من هذه الطريقة هو إزالة الأنسجة الدهنية من الجسم، والتي تتجمع في أجزاء معينة منه، ولا يمكن التخلص منها على الرغم من إتباع الحمية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. شفط الدهون هي طريقة "تصحيح صورة" الجسم وليست طريقة لتخفيض الوزن.

انتبه لهذه الأمور بعد شفط الدهون

نتيجة لتطور هذه التقنية، وعلى الرغم من إختلاف بنيات المرضى الجسدية، إلى أنه من الممكن أن يعود المريض إلى حياته اليومية في يوم العملية. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها بعد الجراحة. تناول الكثير من الدهون وعدم النشاط يمكن أن يزيل تأثير شفط الدهون. تظل هذه الأساليب الجراحية ناجحة إذا إتبع المريض نمط حياة صحي وحافظ على وزن ثابت. فقدان الوزن واكتسابه بشكل متكرر غير مناسب لأنه يضعف مرونة الجلد. عادة ما تكون الندبات التي يتركها شفط الدهون على الجسم صغيرة جدًا وتختفي مع مرور الوقت بمتوسط أربعة أشهر إلى سنة واحدة.

3. جراحات تجميل الثدي

ترغب النساء في إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية في العديد من الأحيان، وقد تلحق الرضاعة الضرر بالشكل الخارجي للثديين. خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن الغالبية العظمى من التغيرات المرتبطة بالولادة في الثدي تتطور أثناء الحمل بشكل مستقل عن الرضاعة الطبيعية. بعد الولادة تتمدد الغدد الثديية لتعود إلى حالتها الأصلية في نهاية فترة الرضاعة سواء كانت الأم ترضع طفلها أم لا. هذا يسبب تصغير الثدي وترهل جلد الثدي. في هذه الحالات، يمكن إجراء العديد من العمليات الجراحية التجميلية للثدي مثل جراحة تصغير الثدي أو جراحة شد الثدي، حيث يمكن إعادة تشكيل الثدي بحجم أصغر عن طريق إزالة بعض أنسجة الثدي المرتخية وكذلك الجلد الزائد. عادة ما تستمر آثار التغيرات الهرمونية في الغدد الثديية أثناء الحمل والرضاعة لمدة عام على الأقل. لذلك، بعد فترة الرضاعة، من الضروري الانتظار لفترة زمنية معينة حتى يأخذ الثدي شكله النهائي قبل إجراء الجراحة التجميلية.

انتبه لهذه الأمور بعد جراحة تصغير الثدي

بعد جراحة تصغير الثدي، يمكن إزالة التصريف الذي يتم إدخاله في الثدي (الأنبوب المستخدم لتصريف الالتهاب) في وقت أقصر لدى بعض النساء. بهذه الطريقة، يمكنهن الاستحمام بعد وقت قصير من العملية. في حالة التفريغ يوصى بارتداء حمالة صدر قطنية غير سلكية. يتم استخدام حمالة صدر غير سلكية لأن الأسلاك الموجودة في حمالة الصدر السفلية تخلق خطوطًا أسفل الثدي بالضغط عليه. يجب استخدام حمالة الصدر هذه بشكل مستمر في أول أسبوع أو أسبوعين. إذا كانت المرأة تقوم بعمل نشط للغاية، فعليها أن تستريح لمدة 10 أيام تقريبًا بعد جراحة تصغير الثدي. إذا كانت لا تقوم بعمل نشط، يمكنها العودة إلى حياتها الطبيعية في غضون 48-72 ساعة بعد جراحة تصغير الثدي.

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