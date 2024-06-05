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لميس الحديدي توجه رسالة لمسئولي الأهلي بشأن أزمة أفشة

07:49 م الأربعاء 05 يونيو 2024

لميس الحديدي

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كتب- محمد أبو بكر:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على أزمة محمد مجدي أفشة وقرار الأهلي بتوقيع عقوبة عليه، وذلك بعد تصريحات اللاعب خلال الأيام السابقة.

وقالت "الحديدي"، خلال تدوينة لها عبر موقع "إكس"، الأربعاء، أهلاويه ومتابعة لكره القدم، بعتبر أفشة عمود من أعمدة النادي الأهلي، وأشعر بالثقة وهو يلعب وبالقلق لغيابه، ووجوده يغير طريقة اللعب.

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي: حاورت اللاعب أفشة من قبل، وهو مجتهد، ومرح، وطيب، ومش ملاوع، ربما يشعر بالظلم ويعبر عنه، وأرجو ألا يعاقب على عفويته، بل نهتم به أكثر.

يذكر أن محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، ظهر في لقاء مع الإعلامي إبراهيم فايق، واشتكى من عدم مشاركته أساسيًا، مشيرًا إلى أنه أفضل لاعب في مركزه بمصر، وأن بعض اللاعبين يجدون تقديرًا أكثر على السوشيال ميديا؛ لأنهم يستطيعون التعامل معها.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر توقيع عقوبة مالية على أفشة تقدر بـ 200 ألف جنيه إثر تصريحات أغضبت عدد من اللاعبين في النادي الأهلي.

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