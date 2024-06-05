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التموين: تطبيق نظام صرف الخبز المدعم للمصطافين بـ 5 محافظات في هذا الموعد

07:07 م الأربعاء 05 يونيو 2024

الدكتور علي المصيلحي

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كتب - محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فتح نظام صرف الخبز المدعم على ماكينات الصرف في المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف.

وبحسب بيان للوزارة، الأربعاء، أنه نظام صرف الخبز المدعم للمصطافين يطبق بمحافظات: الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط، ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك اعتبارا من يوم 15 من شهر يونيو الجارى وحتى يوم 15 من شهر سبتمبر 2024.

ووفقا لقرار وزير التموين، يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته وذلك في إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق الساحلية وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم.

وستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة شركات البطاقات الذكية المسؤولة عن النظام الإليكتروني لصرف الخبز المدعم ،حيث يشترط النظام الإلكتروني حاليا صرف الخبز المدعم داخل محل إقامة صاحب البطاقة فقط، ومع قرار الوزارة فانه سيتم اتاحة الصرف في المناطق الساحلية لأى صاحب بطاقة تموين ويتم الصرف بمعدل 5 ارغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 20 قرشا دون التقيد بمحل الإقامة، و بمجرد دخول المواطن أي منطقة من هذه المناطق الساحلية فانه يستطيع صرف الخبز المدعم من خلال البطاقة التموينية، بمجرد وضع البطاقة الذكية داخل ماكينات صرف الخبز والتي تتواجد في مختلف المخابز البلدية التى تنتج الخبز المدعم .

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الدكتور علي المصيلحي صرف الخبز المدعم للمصطافين وزارة التموين المحافظات الساحلية
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