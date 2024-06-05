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الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء الهندي لفوزه بفترة ولاية جديدة

05:27 م الأربعاء 05 يونيو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديد.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء:"

أتقدم بخالص التهنئة إلى "ناريندرا مودي"، رئيس وزراء الهند، بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة، وأعرب عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنياً التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي، ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء.

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