.بـ50 صورة حديثة.. الإعلان رسميا عن موعد تشغيل مترو أكتوبر بالخط الرابع للشبكة

بعد انضمام مصر لـ"البريكس".. تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة عددًا من المستثمرين

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في عام 2027.

وأشار جويلي إلى أن هناك بعض التحديات في تنفيذ بعض المحطات، خاصة تلك القريبة من ميدان الجيزة، ولكنه يؤكد على أنه بالإمكان التغلب عليها بفعالية من خلال إدارة جيدة وتنسيق فعّال.

وفي كلمته التي بثها مصراوي عبر صفحته على فيسبوك، يتم التركيز على تسهيل وصول الزوار إلى محطة المتحف المصري الكبير، مما يتطلب الانتهاء من أعمال البنية التحتية المحيطة بالمتحف مع افتتاحه، لتجنب أي إزعاج للزوار.

وقال جويلي: يجب الاستمرار في العمل بجدية والحفاظ على جودة التنفيذ لضمان تحقيق النجاح المرجو من هذا المشروع الهام وفائدته للمجتمع.