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نأسف للتأخير.. السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات اليوم بسبب ارتفاع الحرارة

01:38 م الأربعاء 05 يونيو 2024

سكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة، في بيان الأربعاء، أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

كما أكدت الهيئة، أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

واعتذرت الهيئة، للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادتها.

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