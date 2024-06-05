بيان جديد من الكهرباء والبترول بشأن مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال- تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، اليوم الأربعاء، الانتهاءَ من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم أمس فقط، مثلما كان مقررًا له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الوزارتان عودة الأمور إلى طبيعتها وفقًا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريًا من قبل؛ حيث إن هذا الإجراء كان ضروريًّا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

ونوهت الوزارتان بأنه في ما يتعلق بضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، يُشار إلى أنه اعتبارًا من الغد ستُجرى العودة التدريجية لإمدادات الغاز لها عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت؛ لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات.