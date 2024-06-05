وزير الري: مشروعات الوزارة بدول حوض النيل هدفها تحسين مستوى معيشة السكان

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إنه في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، فإن الوزارة حريصة على تنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل؛ لتحسين مستوى معيشة السكان، هذه المشروعات التي يتم تحديدها طبقاً لمتطلبات المواطنين بهذه الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع لسويلم، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة موقف التعاون الثنائي مع دولة جنوب السودان وإجراءات تعزيز هذا التعاون مستقبلاً.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف العمل في عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان؛ مثل (محطات مياه الشرب- سدود حصاد مياه الأمطار- تطوير محطات القياس- إنشاء المراسي النهرية- أعمال تطهيرات الحشائش بالمجاري المائية وغيرها)، من حيث ونسب الإنجاز المحققة في كل مشروع، ووضع برنامج زمني المقترح لافتتاح هذه المشروعات وتدشين عدد من المشروعات الجديدة التي سيتم البدء بها قريباً.

وناقش الاجتماع موقف المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان، حيث تم نهو إنشاء عدد ٢٠ محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وإنشاء عدد ٢ مرسى نهري لخدمة الملاحة النهرية، وتأهيل عدد ٣ محطات قياس المناسيب والتصرفات، وإنشاء عدد ٢ محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين في منجلا ونيمولي، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو، بولاية غرب بحر الغزال.

وتم البدء في مشروع إنشاء عدد ٨ محطات مياه شرب جوفية؛ حيث تم الانتهاء من ٣ محطات بمقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية، وبدء العمل بعدد ٢ محطة بمقاطعة يورو في مارس ٢٠٢٤، وأوشك العمل في محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي على الانتهاء، ومشروع لإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٨% حتى تاريخه، ويجري الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل، كما جار الانتهاء من تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان.

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