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الطب البيطري يوجه رسائل للمواطنين بشأن ذبح الأضاحي

11:32 ص الأربعاء 05 يونيو 2024

ذبح الأضاحي

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كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور صبري زينهم، مدير الطب البيطري بالقاهرة، أن ذبح الأضحية في المجازر لا يقلل من الشعيرة في شيء ولا ينقص من الثواب، مشيرا إلى أن المجزر يؤمن ذبح الأضحية بالطرق الصحيحة.

وقال الدكتور صبري زينهم، خلال لقائه عبر فضائية "صدي البلد"، إن المجازر المصرية مستعدة لعيد الأضحى 2024، معلقا: كل قرية في مصر بها نقطة ذبح.

وأضاف الدكتور صبري زينهم أن الذبح في المجزر يساعد على قلة الروائح الكريهة وتفادي تجمعات الحيوانات حول أماكن الذبح، زيادة على الذبح بطريقة آمنة وبأدوات سليمة ومطابقة للمواصفات.

واختتم الدكتور صبري زينهم قائلا: هيئة الطب البيطري لديها قاعدة بيانات لكل حيوان في مصر.

ذبح الأضاحي الطب البيطري الدكتور صبري زينهم
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