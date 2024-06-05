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مسئول مهم بوزارة التموين يقدم استقالته لـ"المصيلحي"

11:30 ص الأربعاء 05 يونيو 2024

الدكتور علي المصيلحي

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كتب - محمد سامي:

كشفت مصادر خاصة، أن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، تقدم باستقالته إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونفت المصادر أن تكون الاستقالة مرتبطة بالتشكيل الحكومي أو غيره.

كان الدكتور إبراهيم عشماوي قد تولى عدة مناصب حكومية كمساعد أول وزير الاستثمار وقطاع الأعمال العام ومستشار وزير السياحة للشؤن الاقتصادية كما شغل عدة مناصب في القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من المملكة المتحدة وعمل هناك في مجالات استثمارية واستشارية عديدة وكان أستاذاً للاقتصاد والاستثمار في مجموعة من الجامعات والمعاهد الدولية والإقليمية.

علي المصيلحي وزارة التموين الدكتور إبراهيم عشماوي
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