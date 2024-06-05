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نصائح مهمة بشأن التعامل مع لحوم الأضاحي.. وتحذيرات من "إعادة وضعها في الفريزر"

04:00 ص الأربعاء 05 يونيو 2024

الأضحية

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كتب- عمر صبري:

نصح الدكتور رأفت محمد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة بالمركز القومي للبحوث، بعدم غسل لحوم الأضاحي قبل التبريد أو التجميد.

وأكد أنه من المهم "شطف اللحوم فقط شطفا سريعا قبل الطهي دون نقع حتى لا تفقد قيمتها".

وتابع: لا يتم تجميد وفك اللحوم وإعادة تجميدها مرة أخرى حتى لا تنتشر بها البكيتريا، أما اللحوم التى توضع فى الثلاجة لطبخها أو إخراجها فى اليوم التالى لا تزيد درجة الحرارة عن 4 درجات مئوية.

وأشار إلى إمكانية تخزين لحوم الأضاحي لمدة من خمس لـ6 أيام فى هذه الدرجة، وفى الديب فريزر ممكن أن تبقى لسنة فى درجة أقل من سالب 18 مئوية، مع مراعاة ثبوت الدرجة ولا تزيد وتنقص على فترات.

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