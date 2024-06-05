سم ليس له ترياق.. "الصحة": هذه السمكة تسبب الوفاة في 6 ساعات

كتبت -داليا الظنيني:

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، من تناول سمكة "الأرنب" بسبب سمّيتها الشديدة وخطورتها على الصحة العامة، والتي قد تسبب التسمم والوفاة في غضون ست ساعات.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة ON، اليوم الثلاثاء، أن هذه السمكة معروفة منذ فترة طويلة بسمّيتها، مبينا أن بيع وأكل سمكة "الأرنب" ممنوع منذ عام 2013 بناءً على قرار وزير التموين رقم 665، وهناك قرار قديم يعود لعام 1991 يمنع صيدها.

وأكد أن التحذيرات من خطورة هذه السمكة مستمرة بسبب سمّيتها الشديدة، مشددًا على ضرورة تذكير المواطنين بمدى خطورتها.

وحول كيفية تمييز هذه السمكة، قال عبدالغفار: "لها شكل واضح ومعروف لدى الناس، وسبب تسميتها بسمكة الأرنب أو القراض يعود إلى شكلها المميز، مؤكدا أننا نقوم بنشر صورها في المنشورات التوعوية".

كما شدد على أن هناك حملات مكثفة على المطاعم والمحلات للتأكد من عدم تداولها، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي وهيئة الغذاء المصرية.

وعن أعراض التسمم الناتجة عن تناول سمكة "الأرنب"، قال عبد الغفار: "تظهر الأعراض عادةً خلال 20 دقيقة، وفي حالات نادرة قد تظهر على مدار يومين. تشمل الأعراض الغثيان، والإسهال، وضعف العضلات، وانخفاض ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، والإحساس بالتنميل، وصعوبة التنفس، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى عدم القدرة على التنفس، مما يؤدي إلى الغيبوبة والوفاة".

واستطرد: السم الموجود في هذه السمكة ينتمي إلى نوعية السم الرباعي، والذي لا يوجد له مصل أو ترياق حتى الآن، مما يجعل الحل الوحيد هو تجنب تناولها تمامًا.

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