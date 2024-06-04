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80 ركعة.. أمين الفتوى يكشف أخطاء شائعة حول صلاة الاستخارة

11:28 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

الشيخ محمد عبد السميع

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كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول وجود علامات تظهر لصلاة الاستخارة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الاستخارة من العبادات المهمة، والصحابة كانوا يقولون أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن".

وأضاف، أن صلاة الاستخارة نقوم بها إذا كان هناك أمر محير مثل قبول الزواج من شخص معين مثلا، والناس تعتقد أن الاستخارة صلاة ركعتين فقط، وهذا خطأ فالاستخارة هى صلاة كثيرة والواحدة منها ركعتين، ويمكن أن أصلى ركعتين قبل كل صلاة، بنية الاستخارة والسنة، ويمكن أن أصلى 80 ركعة فى اليوم من أجل الاستخارة.

وأوضح أن قرار الاستخارة ليس برؤية وليس حلم، وإنما يكون بتيسير الأمر الذى تستخير فيه الله سبحانه وتعالى، أو انصرافه عنك، فهى دى النتيجة، فالله إما ييسر لك الأمر أو يجعلك تنصرف عنه، فالرؤي والأحلام انبعاث لما فى خواطر الناس، لو عندى تشكك علي أن أزيد فى صلاة الاستخارة حتى لو ألف مرة حتى يستجاب دعائك".

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