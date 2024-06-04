وزير العمل يؤكد موقف مصر الثابت في دعم الحق الفلسطيني

كتب- محمد أبو بكر:

رحب وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون المستمر مع وزارة العمل الفلسطينية في مجالات العمل ، مؤكدا موقف مصر الثابت في دعم الحق الفلسطيني.

جاء ذلك طبقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، خلال لقاء وزير العمل مع نظيرته الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري على هامش المشاركة في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي،المنعقد بجنيف،بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب اعمال وعمال .

وأشار شحاتة إلى أن وزارة العمل المصرية مستعدة لتقديم كافة أشكال التعاون مع نظيرتها الفلسطينية .

وبدورها ، وجهت الوزيرة الفلسطينية الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية،ورفض محاولات تصفيتها ،وبذل كل الجهود من أجل مرور القوافل الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الواقع تحت العدوان والاحتلال.

وفي سياق ملف العمل، أكدت أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارتين في كافة المجالات المشتركة ،خاصة التدريب المهني ،وتشريعات العمل.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في شؤون العمل بين البلدين الشقيقين.