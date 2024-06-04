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BBC

اجتماع في الدوحة.. مصدر مصري يكشف آخر مستجدات "هدنة غزة"

11:11 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

طوفان الأقصي أرشيفية

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كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر رفيع المستوى، عن اجتماع يجمع قيادات أمنية مصرية مع نظرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة غدًا؛ لبحث آليات إعادة مفاوضات الهدنة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر قوله إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة ما وصفه باقتراح من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، قائلا "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب" وحصل على رد فعل أولي إيجابي من حماس، في حين ينتظر قرارا رسميا من الحكومة الإسرائيلية.

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