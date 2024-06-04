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"السلع التموينية" تتعاقد على470 ألف طن قمح من 4 دول

10:18 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

القمح

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القاهرة - أ ش أ:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 470 ألف طن قمح روماني وفرنسي وأوكراني وبلغاري.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الكمية تتضمن 180 ألف طن قمح روماني، و120 ألف طن قمخ فرنسي.

وأضافت أن الكمية تتضمن أيضا 120 ألف طن قمح أوكراني و 50 ألف طن قمح بلغاري .

العامة للسلع التموينية ممارسة عالمية لشراء قمح وزارة التموين شراء قمح فرنسي شراء قمح روماني
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