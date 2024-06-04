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BBC

قرار نهائي.. "الحكومة" تكشف موعد انتهاء قطع الكهرباء

10:14 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه وزارتي الكهرباء والبترول بتوفير الموارد للانتهاء من تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال خلال العام الحالي.

وأكد، أن تخفيف الأحمال فترة مؤقتة والحكومة ملتزمة بتنفيذ وقف تخفيف الأحمال ويتم العمل على هذه الخطة حاليا.

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