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أحدها لعلاج "الديدان".. هيئة الدواء تطالب بسحب هذه الأدوية من الأسواق

08:41 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

سحب تشغيلات من عقارات ''غير مطابقة'' للمواصفات

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كتب - أحمد جمعة:
أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة للمطالبة بسحب تشغيلات من عقارات "غير مطابقة" للمواصفات، موجهة بوقف تداول تلك التشغيلات.

ففي منشورها رقم 35 لسنة 2024، وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "Cr.001/22" لمستحضر "Nefertari silky body cream with lavender" وهو مرطب للجسم، لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 36 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلة رقم "B231032C" من دواء "Parabenzole 0.25 gm Bolus"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم هذا الدواء كطارد للديدان يعمل على قتل وتخليص الجسم من الديدان.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

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هيئة الدواء سحب أدوية تشغيلات دوائية مخالفة
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