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BBC

أول تعليق رسمي بشأن تحذير "المنجم الهولندي" من زلزال عنيف يضرب الأرض

08:04 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

أرشيفية

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كتبت-داليا الظنيني:
علق الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على توقعات راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، بشأن حدوث زلزال يضرب الأرض خلال الأيام المقبلة.

وحذر هوغربيتس، من أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم 4 يونيو، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير، على الأرجح في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، بعد ظهور القمر الجديد في 6 يونيو، وفق قوله.

لكن رئيس معهد البحوث الفلكية قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن "هوغربيتس ليس عالما، ولكنه منجم، ودائما ما يحب الترند، فهو ليس فلكي أو جيولوجي كما يزعم البعض".

وأضاف: "مفيش زلازل خالص مثلما يتردد، والزلازل ميزان طبيعي للأرض يحدث يوميًا، ونحن في منطقة آمنة وليست خطيرة فيما يتعلق بحدوث الزلازل".


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المنجم الهولندي زلزال طه رابح فرانك هوغربيتس
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