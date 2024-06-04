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اتصالات النواب" تناقش مبادرات وزارة الاتصالات للتدريب.. وتطالب بتخصيص برنامج للمصريين بالخارج

04:01 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارةَ الاتصالات بإخطار اللجنة بكل المبادرات التي تقوم بها الوزارة، ومبادرة أشبال مصر الرقمية؛ لتكون داعمةً للمبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن المنح والمبادرات التدريبية.

وأكد بدوي أن هناك عددًا من المحافظات لم يتم نشر شيء فيها عن مبادرة أشبال مصر الرقمية.

وطالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب بعمل برنامج مخصص لذوي الهمم؛ يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم وعملهم.

وأوصت اللجنة بتخصيص برنامج للمصريين بالخارج وَفق المعايير التي يتم تحديدها، فمردود ذلك على الاقتصاد المصري كبير.

وانتقدت اللجنة عدم موافاتها بآخر التحديثات وعمل المبادرة، وأوصت برفع كفاءة الكول سنتر.

مجلس النواب مبادرة أشبال مصر تخصيص برنامج للمصريين بالخارج
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