بعد استقالة الحكومة.. مصدر: وزير الأوقاف يمارس مهام عمله بشكل طبيعي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، طبيعة العمل داخل الديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية وجميع الجهات التابعة لها، بعد أن قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة، وكلف الرئيس السيسي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن وزير الأوقاف يمارس عمله بشكل طبيعي بمكتبه ويواصل عقد الاجتماعات مع قيادات الوزارة، لمتابعة الأمور الخاصة ببعثة الحج، والتجهيز للمؤتمر الأول من نوعه الخاص بالسنة النبوية المشرفة الذي يعقد صباح السبت المقبل بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة بحضور أكبر أساتذة الحديث والمتخصصين والذي يتضمن العديد من المحاور.

وأشار المصدر، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يعقد اجتماعات عديدة بمكتبه اليوم الثلاثاء، طبقا لما هو معد مسبقا على جدول الأعمال الخاص بالوزير.

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