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BBC

رئيس حقوق النواب: إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرًا أساسيًا لتعزيز التنمية

01:00 ص الثلاثاء 04 يونيو 2024

النائب طارق رضوان

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كتب- حسن مرسي:
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أهداف استقالة الحكومة جاء مرتكز علىى عدد من الأهداف من ضمنها حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة.

وأكد "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، على ضرورة تنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص، خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس حقوق الإنسان بالنواب أن مصر أظهرت المرونة والتصميم في التغلب على التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.

وأكد على أن إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.

حقوق النواب طارق رضوان صنع القرار
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