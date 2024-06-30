"حساني": أرقام جينيس في فحص الأورام السرطانية إنجاز جديد لمصر

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كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمود عبدالناصر:

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات والمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة، إن ما تحقق اليوم بتسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس يعد إنجازا كبيرا يضاف الجهود الحكومية الصحية على مدار السنوات الماضية.

وسلم محكم موسوعة جينيس شهادات كسر 5 أرقام قياسية في الكشف المبكر لعلاج الأمراض السرطانية ومنها سرطان الرئة والقولون والثدي والكبد والبروستاتا، مما يجعل وزارة الصحة المصرية أكبر مؤسسة عالمية تسجل أرقام قياسية في علاج الأمراض السرطانية، وفق قوله.

وأشاد حساني في كلمته بالفريق الطبي وجهوده اليوم في 9 محافظات للكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية، عبر علاج أكثر من 6 آلاف مواطن في 8 ساعات فقط، ما يؤكد قدرة الدولة الكبيرة في علاج المواطنين والاطمئنان على صحتهم.

ونيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أشاد حساني بالمبادرات الرئاسية الصحية منذ عام 2018 وحتى اليوم، والتي نقلت مصر نقلة نوعية في المجال الصحي، حيث نفذت المبادرات الرئاسية أكثر من 130 مليون فحص للمواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم أن دعم وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي من الركائز الأساسية لإنجاح الحملة، حيث يتم مشاركة 6000 رائدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لنشر الوعي عن أهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة لحث المواطنين على المشاركة، متمنيا مشاركة كل المواطنين والاستفادة بالخدمات المقدمة للأطمئنان على صحتهم، وخاصة المبادرات الرئاسية الصحية وخاصة المتعلقة بالكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية.

وكرمت وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم كل القائمين على النجاح الكبير الذي حققته الدولة اليوم، وخاصة مسئولي المبادرات الرئاسية واللجان العلمية ومسئولي الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.