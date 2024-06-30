الليلة تبدأ من 400 جنيه.. 70 صورة ترصد أرخص فندق في شرم الشيخ والغردقة

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن أرخص فندق في شرم الشيخ والغردقة؛ تزامنًا مع حلول إجازة نهاية العام الدراسي 2024، حيث ترغب العديد من الأسر والمواطنين، في قضاء الإجازة والاستمتاع بها.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أرخص فندق في شرم الشيخ والغردقة 2024، كما يلي، وفقًا لموقع "بوكينج":

أرخص فندق في شرم الشيخ 2024:

فندق شرم كليف:

- يصنف فندق شرم كليف من فئة الـ4 نجوم.

- يضم الفندق حمام سباحة وملعب تنس.

- يتم تقديم وجبة الإفطار كل صباح في المطعم، ويوفر مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية.

- يقع فندق شرم كليف، بعد 700 متر من شاطئ خليج نعمة وعلى بعد 1.2 كم من وسط المدينة.

- الغرف في الفندق تحتوي على تكييف ومكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص وبياضات أسرّة ومناشف.

- تحتوي جميع غرف الضيوف على صندوق ودائع آمن.

- يصل سعر الغرف في الليلة الواحدة إلى 700 جنيهًا.

أرخص فندق في الغردقة 2024:

فندق الجوهرة

- تبدأ الليلة في الفندق من 493 جنيهًا وتصل إلى 862 جنيه.

- يقع فندق الجوهرة في الغردقة على بعد 50 كم من متحف أكواريوم الأحياء المائية.

- يوفر أماكن إقامة مع مسبح خارجي ومواقف خاصة مجانية للسيارات وحديقة وتراس.

- يضم هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم مطعمًا وغرفًا مكيفة مع حمام خاص.

- ويتميز مكان الإقامة بالترفيه المسائي ونادي للأطفال.

- تم تجهيز غرف الضيوف في الفندق بتلفزيون بشاشة مسطحة وصندوق ودائع آمن.

- يوفر فندق الجوهرة غرف معينة تطل على المسبح وتضم الغرف شرفة.

- تحتوي جميع الغرف في مكان الإقامة على بياضات الأسرّة والمناشف.

- يقع خليج مكادي ووتر وورلد على بعد 29 كم من فندق جوهرة إن، في حين يقع ميني إيجيبت بارك على بعد 30 كم.

- يعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب للفندق حيث يقع على بعد 50 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- يوفر خدمة نقل من المطار ومطعم وخدمة الغرف ومواقف سيارات مجانية وغرف لغير المدخنين ومكتب استقبال على مدار 24 ساعة وإطار.

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