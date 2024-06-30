رواتب تصل لـ11 ألف وأخرى وفق المقابلة.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة بـ12 محافظة

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كتب- محمد أبو بكر:

أتاحت وزارة العمل برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي يتم من خلالها توفير عدد من الوظائف المتاحة وفرص العمل للشباب في مختلف المجالات، منها لذوي الهمم، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وبحسب بيان "العمل"، تلقت "الوزارة"، طلبات من 45 شركة قطاع خاص بـ12 محافظة لديها 3162 فرص عمل متاحة ووظائف متوفرة بعدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وجاءت الوظائف برواتب مجزية تبدأ من 6000 جنيه وفقًا للحد الأدنى للأجور وصولًا إلى 11 ألف جنيه، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

ويُتاح حتى نهاية شهر يوليو، التقديم على فرص عمل وزارة العمل المتاحة بـ12 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، وقنا، والوادى الجديد، وجنوب سيناء، والشرقية.

وجاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كالآتي:

مسئول ائتمان.

مسئول سلامة وصحة مهنية.

محاسبين.

بائعين.

مشرف خطوط إنتاج.

منسقين ميدانيين.

باحث إجتماعى.

أخصائى تمويل.

عضو فريق.

مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى وزراعى.

سكرتارية وأعمال إدارية.

أمين مخازن.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

دليفرى وتسليم.

بودى جارد.

تدخل سريع.

مندوبين مبيعات.

ومراقبين جودة.

بائعين.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بجميع الأقسام.

عمال انتاج.

عمال نظافة.

تخصصات أخرى.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة حتى نهاية يوليو المقبل، عن طريق الآتي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وتضم نشرة التوظيف نصف الشهرية، مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة؛ تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.

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